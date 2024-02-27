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        Nazilli Belediyespor'da boykot başladı

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kırşehir FK'ya 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Nazlli Belediyespor'da geçen hafta alacakları ödenmezse bu karşılaşmadan sonra antrenman boykotu yapacaklarını açıklayan futbolcular kararlarını uygulamaya başladı. Geçen hafta 21 Şubat'ta yaptıkları açıklama sonrası herhangi bir destek görememekten yakınan oyuncular, "Herhangi bir destek gelmemesi sonucu bugünden itibaren yapılacak antrenmanlara çıkmama kararı almış bulunmaktayız" açıklamasını yaptı. Siyah-beyazlı kulüpte Başkan Şahin Kaya da basın toplantısı düzenleyerek tüm siyasi partileri kulübe sahip çıkmaya çağırdı. Kaya, "Nazilli Belediyespor şu anda mali açıdan çok zor bir dönemden geçiyor. Yönetim kurulu olarak dayanacak gücümüz kalmadı. Kulübümüzün şu anda aylık 2 milyon 500 bin TL gideri bulunuyor. Belediyeden hiç destek almadan devam ediyoruz. Kendi bütçelerimizle bugüne kadar getirdik. Bundan sonra da götüreceğiz ama tıkanmak üzereyiz. Kulübün tarihinin en talihsiz yönetimiyiz" dedi. PFDK'dan iç sahadaki son Serik Belediyespor maçı sonrası sahaya girip hakemlere yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti cezası alan Kaya'nın Ahi Stadı'ndaki Kırşehir FK deplasmanını stat dışından vinç kiralayarak izlediği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 12:13 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:13
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        Nazilli Belediyespor'da boykot başladı
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kırşehir FK'ya 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Nazlli Belediyespor'da geçen hafta alacakları ödenmezse bu karşılaşmadan sonra antrenman boykotu yapacaklarını açıklayan futbolcular kararlarını uygulamaya başladı. Geçen hafta 21 Şubat'ta yaptıkları açıklama sonrası herhangi bir destek görememekten yakınan oyuncular, "Herhangi bir destek gelmemesi sonucu bugünden itibaren yapılacak antrenmanlara çıkmama kararı almış bulunmaktayız" açıklamasını yaptı. Siyah-beyazlı kulüpte Başkan Şahin Kaya da basın toplantısı düzenleyerek tüm siyasi partileri kulübe sahip çıkmaya çağırdı. Kaya, "Nazilli Belediyespor şu anda mali açıdan çok zor bir dönemden geçiyor. Yönetim kurulu olarak dayanacak gücümüz kalmadı. Kulübümüzün şu anda aylık 2 milyon 500 bin TL gideri bulunuyor. Belediyeden hiç destek almadan devam ediyoruz. Kendi bütçelerimizle bugüne kadar getirdik. Bundan sonra da götüreceğiz ama tıkanmak üzereyiz. Kulübün tarihinin en talihsiz yönetimiyiz" dedi. PFDK'dan iç sahadaki son Serik Belediyespor maçı sonrası sahaya girip hakemlere yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti cezası alan Kaya'nın Ahi Stadı'ndaki Kırşehir FK deplasmanını stat dışından vinç kiralayarak izlediği ortaya çıktı.

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