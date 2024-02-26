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        Aydın'da tarım arazisi açmak için 250 çam ağacını kestiler

        AYDIN'ın Germencik ilçesinde, dün ormanda yaklaşık 250 çam ağacını izinsiz kestiği belirlenen kişi, Tire Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İfadesinde ağaçları ormana yakın bir tapulu arsa sahibinin talimatıyla kestiğini öne süren şüpheli hakkında tutanak tutuldu. Ağaçların kesilmesi tepkilere neden olurken, Habibler Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir, "53 yaşındayım, bugüne kadar bu bölgede bu kadar çok ağaç kesimi yapılan yer görmedim" dedi.Germencik ilçesinin kırsal Habibler Mahallesi yakınlarındaki ormanda dün ağaç kesildiğini fark eden vatandaşlar, mahalle muhtarı ve orman işletme müdürlüğüne haber verdi. Germencik ile İzmir'in Tire ilçeleri arasında kalan mahalledeki ormana Tire Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiler, bir kişiyi ağaçları keserken yakaladı. Şüphelinin, ağaçları ormana yakın bir tapulu arsa sahibinin talimatıyla kestiğini ifade etmesi üzerine hakkında tutanak tutularak işlem başlatıldı. Çevre mahallelerdeki vatandaşlar, özellikle ormana yakın tapulu arsası olanların ağaçları keserek arazilerini genişlettiğini belirtip, tepki gösterdi. Tire Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin, yaklaşık 250 ağacın kesildiğini tespit ettiği öğrenildi. Kesilen ağaçların kaldırılması için ise çalışma başlatıldı.Habibler Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir, "Dün, Bozköy Mahallesi'ndeydim. Vatandaşlar beni arayıp, ağaçların kesildiğini söyledi. Ben de Germencik Orman İşletme Şefliği'ni arayarak bölgedeki ağaç kesiminin ne olduğunu sordum. Ancak bölge İzmir'e çok yakın olduğu için Tire Orman İşletme Şefliği'nin sorumluluk sahasında olduğunu söylediler. Bunun üzerine otomobilimle ağaçların kesildiği bölgeye gittim. Orman görevlileri de zaten ihbarı alıp, gelmişlerdi. Ağaçları kesen kişiyi orman görevlileri yakaladı. Sorulduğunda ise çam ağaçlarını arsa sahibinin talimatıyla kendisinin kestiğini ifade etti. Orman görevlileri de şüpheli kişinin ifadesini alıp, tutanak tuttu. Yaklaşık 250 çam ağacının kesildiği tespit edildiği söylendi. 53 yaşındayım, bugüne kadar bu bölgede bu kadar çok ağaç kesimi yapılan yer görmedim" dedi.'KIYAMETİ BİZ BAŞKA YERDE ARAMAYALIM'Germencik Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Halil Çetinkaya ise "Dün burada resmen bir ağaç katliamı yaşanmış. Çevrede görüldüğü üzere yüzlerce ağaç katledilmiş. Devlete ait tapusuz arazilerin yakınında 3-5 dönüm tapulu arazi alarak çevresindeki bu güzelim çam ağaçlarını kesiyorlar. Tarım arazisine çevrilmek üzere yapılmış bir işlemdir bu. Burada yapılan ağaç katliamının küçük bir örneğidir. Aydın'ın oksijen deposu olan bu bölge balta girmemiş bakir ormanlardan oluşuyor. Kıyameti biz başka yerde aramayalım. Kıyameti insanoğlu kendi eliyle bu oksijen depolarını, havamızı, toprağımızı ve suyumuzu temizleyen ağaçları katlederek gerçekleştiriyor. Yazıktır günahtır" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 17:16 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:20
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        Aydın'da tarım arazisi açmak için 250 çam ağacını kestiler
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        AYDIN'ın Germencik ilçesinde, dün ormanda yaklaşık 250 çam ağacını izinsiz kestiği belirlenen kişi, Tire Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İfadesinde ağaçları ormana yakın bir tapulu arsa sahibinin talimatıyla kestiğini öne süren şüpheli hakkında tutanak tutuldu. Ağaçların kesilmesi tepkilere neden olurken, Habibler Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir, "53 yaşındayım, bugüne kadar bu bölgede bu kadar çok ağaç kesimi yapılan yer görmedim" dedi.Germencik ilçesinin kırsal Habibler Mahallesi yakınlarındaki ormanda dün ağaç kesildiğini fark eden vatandaşlar, mahalle muhtarı ve orman işletme müdürlüğüne haber verdi. Germencik ile İzmir'in Tire ilçeleri arasında kalan mahalledeki ormana Tire Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiler, bir kişiyi ağaçları keserken yakaladı. Şüphelinin, ağaçları ormana yakın bir tapulu arsa sahibinin talimatıyla kestiğini ifade etmesi üzerine hakkında tutanak tutularak işlem başlatıldı. Çevre mahallelerdeki vatandaşlar, özellikle ormana yakın tapulu arsası olanların ağaçları keserek arazilerini genişlettiğini belirtip, tepki gösterdi. Tire Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin, yaklaşık 250 ağacın kesildiğini tespit ettiği öğrenildi. Kesilen ağaçların kaldırılması için ise çalışma başlatıldı.Habibler Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir, "Dün, Bozköy Mahallesi'ndeydim. Vatandaşlar beni arayıp, ağaçların kesildiğini söyledi. Ben de Germencik Orman İşletme Şefliği’ni arayarak bölgedeki ağaç kesiminin ne olduğunu sordum. Ancak bölge İzmir'e çok yakın olduğu için Tire Orman İşletme Şefliği'nin sorumluluk sahasında olduğunu söylediler. Bunun üzerine otomobilimle ağaçların kesildiği bölgeye gittim. Orman görevlileri de zaten ihbarı alıp, gelmişlerdi. Ağaçları kesen kişiyi orman görevlileri yakaladı. Sorulduğunda ise çam ağaçlarını arsa sahibinin talimatıyla kendisinin kestiğini ifade etti. Orman görevlileri de şüpheli kişinin ifadesini alıp, tutanak tuttu. Yaklaşık 250 çam ağacının kesildiği tespit edildiği söylendi. 53 yaşındayım, bugüne kadar bu bölgede bu kadar çok ağaç kesimi yapılan yer görmedim" dedi.‘KIYAMETİ BİZ BAŞKA YERDE ARAMAYALIM’Germencik Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Halil Çetinkaya ise "Dün burada resmen bir ağaç katliamı yaşanmış. Çevrede görüldüğü üzere yüzlerce ağaç katledilmiş. Devlete ait tapusuz arazilerin yakınında 3-5 dönüm tapulu arazi alarak çevresindeki bu güzelim çam ağaçlarını kesiyorlar. Tarım arazisine çevrilmek üzere yapılmış bir işlemdir bu. Burada yapılan ağaç katliamının küçük bir örneğidir. Aydın'ın oksijen deposu olan bu bölge balta girmemiş bakir ormanlardan oluşuyor. Kıyameti biz başka yerde aramayalım. Kıyameti insanoğlu kendi eliyle bu oksijen depolarını, havamızı, toprağımızı ve suyumuzu temizleyen ağaçları katlederek gerçekleştiriyor. Yazıktır günahtır" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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