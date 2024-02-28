Ümit Özdağ: Türkiye'ye sahip çıkın sevgili gençler ZAFERPartisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'ye sahip çıkın. Sevgili gençler, Atatürk size bu ülkeyi, bu Cumhuriyeti gerektiğinde savunmanız için emanet etti ve şimdiyse o gereklilik ortaya çıkmıştır" dedi. Ümit Özdağ, seçim çalışmalarında bulunmak ve bir dizi açılış ve ziyaret için Aydın'a geldi. Ümit Özdağ, ilk olarak Efeler ilçesinde Sevgi Yolu'nda esnaf ziyareti yaptı. Özdağ'ın ikinci durağı, İncirliova ilçesi oldu. Seçim otobüsüyle ilçeye gelen Özdağ'ı, İncirliova Belediyesi önünde partililer ile CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen ve İncirliova Belediye Başkanı AK Parti'li Aytekin Kaya, çiçek ve yöresel ürün hediye ederek karşıladı. Burada da esnafı ziyaret eden Özdağ'a halkın arasından Muhammed Gümüş, "Yabancıların tümünü göndereceğiz" demeniz yanlış diye seslendi. Bunun üzerine Özdağ, "Zamanı geldiğinde bunlar nasıl Suriye'de iç savaş çıkardılarsa, Türkiye'de de iç savaş çıkaracaklar. Amaç, büyük bir Kürdistan'ın Türkiye parçasını kurmaktır" dedi. Özdağ'ın sözleri üzerine partililer, "Türkiye Türk'tür, Türk kalacak" sloganları attı. Gümüş'ün bu defa "Önce Müslüman sonra Türk ve Kürt'üz" demesi üzerine gerginlik yaşandı. Polisin durum müdahale edip, Gümüş'ü uzaklaştırmasının ardından Özdağ, programına devam etti.'TÜRKİYE'NİN EN HIZLI YÜKSELEN PARTİSİYİZ'Partisinin İncirliova İlçe Hizmet Ofisi'nin açılışını yapan Özdağ, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi ilçe ilçe dolaşıyoruz. Mersin Çamlıyayla'dan başladık. Bugün buradayız. Buradan da devam ederek ilçe ilçe İzmir'i dolaşacağız. Gittiğimiz her yerde Zafer Partisi'nin Türkiye'de en hızlı yükselen partisi olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Zafer Partisi olarak ülkemizin örtülü istilasına karşı direnen tek partiyiz. Zafer Partisi olarak Türk halkının çalınan zenginliklerinin Türk halkına iade edilmesinin mücadelesini veren bir partiyiz. Zor şartlarda ama kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Partimizin burada da nasıl yükseldiğini ve kucaklandığını bana gösterdi. Bunu memnuniyetle karşıladım" dedi. Özellikle gençlere kendilerine verdikleri destek nedeniyle teşekkür eden Özdağ, "Türkiye'ye sahip çıkın. Sevgili gençler, Atatürk size bu ülkeyi, bu Cumhuriyeti gerektiğinde savunmanız için emanet etti ve şimdiyse o gereklilik ortaya çıkmıştır" diye konuştu. Özdağ, ardından geçtiği Söke ve Kuşadası'nda esnaf ziyaretleri yaparak partililerle bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet etti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 15:35 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:40 facebook

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