Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Ümit Özdağ: Türkiye'ye sahip çıkın sevgili gençler

        ZAFERPartisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'ye sahip çıkın. Sevgili gençler, Atatürk size bu ülkeyi, bu Cumhuriyeti gerektiğinde savunmanız için emanet etti ve şimdiyse o gereklilik ortaya çıkmıştır" dedi. Ümit Özdağ, seçim çalışmalarında bulunmak ve bir dizi açılış ve ziyaret için Aydın'a geldi. Ümit Özdağ, ilk olarak Efeler ilçesinde Sevgi Yolu'nda esnaf ziyareti yaptı. Özdağ'ın ikinci durağı, İncirliova ilçesi oldu. Seçim otobüsüyle ilçeye gelen Özdağ'ı, İncirliova Belediyesi önünde partililer ile CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen ve İncirliova Belediye Başkanı AK Parti'li Aytekin Kaya, çiçek ve yöresel ürün hediye ederek karşıladı. Burada da esnafı ziyaret eden Özdağ'a halkın arasından Muhammed Gümüş, "Yabancıların tümünü göndereceğiz" demeniz yanlış diye seslendi. Bunun üzerine Özdağ, "Zamanı geldiğinde bunlar nasıl Suriye'de iç savaş çıkardılarsa, Türkiye'de de iç savaş çıkaracaklar. Amaç, büyük bir Kürdistan'ın Türkiye parçasını kurmaktır" dedi. Özdağ'ın sözleri üzerine partililer, "Türkiye Türk'tür, Türk kalacak" sloganları attı. Gümüş'ün bu defa "Önce Müslüman sonra Türk ve Kürt'üz" demesi üzerine gerginlik yaşandı. Polisin durum müdahale edip, Gümüş'ü uzaklaştırmasının ardından Özdağ, programına devam etti.'TÜRKİYE'NİN EN HIZLI YÜKSELEN PARTİSİYİZ'Partisinin İncirliova İlçe Hizmet Ofisi'nin açılışını yapan Özdağ, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi ilçe ilçe dolaşıyoruz. Mersin Çamlıyayla'dan başladık. Bugün buradayız. Buradan da devam ederek ilçe ilçe İzmir'i dolaşacağız. Gittiğimiz her yerde Zafer Partisi'nin Türkiye'de en hızlı yükselen partisi olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Zafer Partisi olarak ülkemizin örtülü istilasına karşı direnen tek partiyiz. Zafer Partisi olarak Türk halkının çalınan zenginliklerinin Türk halkına iade edilmesinin mücadelesini veren bir partiyiz. Zor şartlarda ama kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Partimizin burada da nasıl yükseldiğini ve kucaklandığını bana gösterdi. Bunu memnuniyetle karşıladım" dedi. Özellikle gençlere kendilerine verdikleri destek nedeniyle teşekkür eden Özdağ, "Türkiye'ye sahip çıkın. Sevgili gençler, Atatürk size bu ülkeyi, bu Cumhuriyeti gerektiğinde savunmanız için emanet etti ve şimdiyse o gereklilik ortaya çıkmıştır" diye konuştu. Özdağ, ardından geçtiği Söke ve Kuşadası'nda esnaf ziyaretleri yaparak partililerle bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:35 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümit Özdağ: Türkiye'ye sahip çıkın sevgili gençler
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZAFERPartisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'ye sahip çıkın. Sevgili gençler, Atatürk size bu ülkeyi, bu Cumhuriyeti gerektiğinde savunmanız için emanet etti ve şimdiyse o gereklilik ortaya çıkmıştır" dedi. Ümit Özdağ, seçim çalışmalarında bulunmak ve bir dizi açılış ve ziyaret için Aydın'a geldi. Ümit Özdağ, ilk olarak Efeler ilçesinde Sevgi Yolu'nda esnaf ziyareti yaptı. Özdağ’ın ikinci durağı, İncirliova ilçesi oldu. Seçim otobüsüyle ilçeye gelen Özdağ'ı, İncirliova Belediyesi önünde partililer ile CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen ve İncirliova Belediye Başkanı AK Parti'li Aytekin Kaya, çiçek ve yöresel ürün hediye ederek karşıladı. Burada da esnafı ziyaret eden Özdağ'a halkın arasından Muhammed Gümüş, "Yabancıların tümünü göndereceğiz" demeniz yanlış diye seslendi. Bunun üzerine Özdağ, "Zamanı geldiğinde bunlar nasıl Suriye'de iç savaş çıkardılarsa, Türkiye'de de iç savaş çıkaracaklar. Amaç, büyük bir Kürdistan'ın Türkiye parçasını kurmaktır" dedi. Özdağ'ın sözleri üzerine partililer, "Türkiye Türk’tür, Türk kalacak" sloganları attı. Gümüş'ün bu defa "Önce Müslüman sonra Türk ve Kürt’üz" demesi üzerine gerginlik yaşandı. Polisin durum müdahale edip, Gümüş'ü uzaklaştırmasının ardından Özdağ, programına devam etti.'TÜRKİYE'NİN EN HIZLI YÜKSELEN PARTİSİYİZ'Partisinin İncirliova İlçe Hizmet Ofisi'nin açılışını yapan Özdağ, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi ilçe ilçe dolaşıyoruz. Mersin Çamlıyayla'dan başladık. Bugün buradayız. Buradan da devam ederek ilçe ilçe İzmir’i dolaşacağız. Gittiğimiz her yerde Zafer Partisi'nin Türkiye'de en hızlı yükselen partisi olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Zafer Partisi olarak ülkemizin örtülü istilasına karşı direnen tek partiyiz. Zafer Partisi olarak Türk halkının çalınan zenginliklerinin Türk halkına iade edilmesinin mücadelesini veren bir partiyiz. Zor şartlarda ama kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Partimizin burada da nasıl yükseldiğini ve kucaklandığını bana gösterdi. Bunu memnuniyetle karşıladım" dedi. Özellikle gençlere kendilerine verdikleri destek nedeniyle teşekkür eden Özdağ, "Türkiye'ye sahip çıkın. Sevgili gençler, Atatürk size bu ülkeyi, bu Cumhuriyeti gerektiğinde savunmanız için emanet etti ve şimdiyse o gereklilik ortaya çıkmıştır" diye konuştu. Özdağ, ardından geçtiği Söke ve Kuşadası'nda esnaf ziyaretleri yaparak partililerle bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Navalny'in cenaze töreninin detayları belli oldu
        Navalny'in cenaze töreninin detayları belli oldu
        Yapay zeka Alzheimer'ı erken evrede tespit edecek
        Yapay zeka Alzheimer'ı erken evrede tespit edecek
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Nazilli Belediyespor'da boykot krizi sürüyor
        Nazilli Belediyespor'da boykot krizi sürüyor
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Aydın'da partililerle buluştu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Aydın'da partililerle buluştu
        Söke'deki eski Efes Sineması kültür merkezi olarak hizmete açıldı
        Söke'deki eski Efes Sineması kültür merkezi olarak hizmete açıldı
        Aydın'da silahla vurulan kişi öldü
        Aydın'da silahla vurulan kişi öldü
        Nazilli Belediyespor'da boykot başladı
        Nazilli Belediyespor'da boykot başladı
        Aydın'da tarım arazisi açmak için 250 çam ağacını kestiler
        Aydın'da tarım arazisi açmak için 250 çam ağacını kestiler