Nazilli Belediyespor'da boykot krizi sürüyor TFF 2'inci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da boykot kriz devam ediyor. Alacaklarını tahlis edemeyen ve destek göremeyen futbolcular ikinci kez antrenmana çıkmadı. Son olarak ligde Kırşehir FK'ya 1-0 yenilip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran siyah-beyazlılarda oyuncuların sorun çözülene kadar idman yapmayacakları ifade edildi. Futbolcuların aldığı kararı teknik ekibin de desteklediği vurgulandı. Nazilli Belediyespor hafta sonunda kendi sahasında Kırklarelispor'u konuk edecek.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 11:09 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:09 facebook

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