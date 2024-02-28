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        Nazilli Belediyespor'da boykot krizi sürüyor

        TFF 2'inci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da boykot kriz devam ediyor. Alacaklarını tahlis edemeyen ve destek göremeyen futbolcular ikinci kez antrenmana çıkmadı. Son olarak ligde Kırşehir FK'ya 1-0 yenilip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran siyah-beyazlılarda oyuncuların sorun çözülene kadar idman yapmayacakları ifade edildi. Futbolcuların aldığı kararı teknik ekibin de desteklediği vurgulandı. Nazilli Belediyespor hafta sonunda kendi sahasında Kırklarelispor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:09 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:09
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        Nazilli Belediyespor'da boykot krizi sürüyor
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        TFF 2'inci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da boykot kriz devam ediyor. Alacaklarını tahlis edemeyen ve destek göremeyen futbolcular ikinci kez antrenmana çıkmadı. Son olarak ligde Kırşehir FK'ya 1-0 yenilip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran siyah-beyazlılarda oyuncuların sorun çözülene kadar idman yapmayacakları ifade edildi. Futbolcuların aldığı kararı teknik ekibin de desteklediği vurgulandı. Nazilli Belediyespor hafta sonunda kendi sahasında Kırklarelispor'u konuk edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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