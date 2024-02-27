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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Aydın'da partililerle buluştu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aydın'ın Efeler ilçesinde partililerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 23:41 Güncelleme: 27.02.2024 - 23:41
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Aydın'da partililerle buluştu
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aydın'ın Efeler ilçesinde partililerle buluştu.

        Özdağ, İstasyon Meydanı'nda kurulan partisinin seçim çadırını ziyaret ettikten sonra seçim otobüsünün üstünden yaptığı konuşmada Türkiye'nin gençlere ihtiyacı olduğunu söyledi.

        Partisine neden oy verilmesi gerektiğine ilişkin konuşan Özdağ, "Her yerden ihale alan 5 şirket artık Aydın'dan alamayacak. Halk belediyeciliği yapacağız. Rant belediyeciliğine, müteahhit belediyeciliğine izin vermeyeceğiz. Eğer sığınmacıların vatanlarına dönmesine istiyorsanız oyunuzu Zafer Partisi'ne verin." dedi.

        Konuşmasının ardından Özdağ, Sevgi Yolu'ndaki kafeler sokağında yürüyerek vatandaşları selamlayıp, sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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