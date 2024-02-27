Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Aydın'da partililerle buluştu

Partisine neden oy verilmesi gerektiğine ilişkin konuşan Özdağ, "Her yerden ihale alan 5 şirket artık Aydın'dan alamayacak. Halk belediyeciliği yapacağız. Rant belediyeciliğine, müteahhit belediyeciliğine izin vermeyeceğiz. Eğer sığınmacıların vatanlarına dönmesine istiyorsanız oyunuzu Zafer Partisi'ne verin." dedi.

Özdağ, İstasyon Meydanı'nda kurulan partisinin seçim çadırını ziyaret ettikten sonra seçim otobüsünün üstünden yaptığı konuşmada Türkiye'nin gençlere ihtiyacı olduğunu söyledi.

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