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        AK Parti, Aydın'da miting düzenledi

        AK Parti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aydın'da miting düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:55 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:52
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        AK Parti, Aydın'da miting düzenledi
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        AK Parti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aydın'da miting düzenledi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Atatürk Kent Meydanı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada, Denizli'de belediye başkanlığı yaptığını hatırlatarak, 2004'ten beri Denizli'nin geliştiğini ancak Aydın'ın geri gittiğini savundu.

        AK Parti'li siyasetçilerin 3 altın kuralı olduğunu aktaran Zeybekci, şunları kaydetti:

        "Bir; söz söyledik mi asla yalan söylemeyiz. İki; söz verdik mi canımız pahasına tutarız. Üç; emanete ihanet etmeyiz ve ettirmeyiz. Onun için Aydın'ın hasreti bitecek mi? Aydın'ın özlemi bitecek mi? Aydın'a hizmet yağacak mı? Mustafa Bey (Savaş) kardeşimin verdiği bütün sözler, AK Parti'nin bugüne kadarki yaptığı hizmetlere şöyle bakarsanız ne kadar gerçekçi, onu görürüz. Allah'ın izniyle o sefer bu sefer. 31 Mart'ta AK Parti hizmetkar bayrağını Aydın Büyükşehir Belediyesine dikmeye var mıyız?"

        Zeybekci, vatandaşlardan oylarını Aydın'ın geleceği için vermelerini isteyerek, "Allah bize akıl vermiş, o akılla Aydın için düşüneceğiz ve diyeceğiz ki 'oyunuzu kimseye vermeyin, oyunuzu Aydın'a verin' deyin, Aydın'a. 'Aydın'ın geleceğine verin' deyin. 'Çocuklarımızın geleceğine verin' deyin. Aydın inşallah Ege'nin parlayan yıldızı olsun." diye konuştu.

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş ise yaşadığı sürece kente hizmet edeceğini, Aydın'daki projelerin birer birer tamamlandığını söyledi.

        Şehir hastanesinin açılmasına kısa süre kaldığını aktaran Savaş, "Güzeller güzeli Aydın'ımız, altyapısızlığı, plansız ve depreme hazır olmamayı hak etmiyor. Belediyecilik gönül ve aşk işidir. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Çocuklarımıza yaşanabilecek bir gelecek bırakmak için kazanacağız. Reklamla, algıyla, kibirle değil tevazuyla, aşkla, akılla çalışacağız. Çünkü bizim davamız da sevdamız da Aydın." ifadelerini kullandı.

        İl Başkanı Gökhan Ökten ise 31 Mart'ın Aydın'ın gerçek belediyecilikle buluşacağı tarihi bir gün olacağını belirterek, "Hem ilçe belediyelerini hem de büyükşehri kazanarak Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hediye edeceğiz. Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazan bir dünya liderimizdir Sayın Cumhurbaşkanı'mız. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren Aydın'ın kayıp 15 yılını çalışıp düzelteceğiz, şehri marka kent haline getireceğiz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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