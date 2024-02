Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi yeniden darbe iklimine sokma hevesiyle yanıp tutuşanlar var

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün de milletimizi yılgınlığa sürükleyerek, küresel ve yerel dinamikleri aleyhimize kışkırtarak ülkemizi yeniden darbe iklimine sokma hevesiyle yanıp tutuşanlar olduğunu biliyoruz. Ama artık işleri daha zor. Çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Milletiyle, alt yapısıyla, ordusuyla, bölgesel ve küresel dengelerdeki stratejik konumuyla artık bambaşka bir Türkiye ve devlet var. Türkiye Yüzyılı'na kilitlenmiş bu ülkenin önünü kesmek, ayaklarına pranga vurmak, istikamet belirlemek öyle kolay değil" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmak için Aydın'a geldi. Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Erdoğan, 31 Mart'ta Aydın'dan büyükşehri ve ilçeleriyle müjdeli haberler beklediklerini belirterek, "Bugün adı gibi aydın ve cesur efeleriyle dünyaya nam salmış Aydın'da sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kılıçarslanların, Menteşe beylerinin, Aydınoğulları'nın emaneti Aydın gönlü toprağından zengin bir şehrimizdir, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde yüzde 40 düzeyinde bir oyla yanımızda yer aldı. Bu oy oranı Aydın ile bizim aramızdaki gönül bağını ifade etmekten çok uzak. Bugün, 'Meydanda katılım ne durumda?' diye sordum. '52 bin' dediler. Bu ne demek? 31 Mart günü sandıkları patlatmaya hazırlanıyoruz. Bu şehir bize yeter" ifadelerini kullandı.'AYDIN, ADNAN MENDERES'İN EMANETİ'Aydın'ın 'Söz milletin' diyerek Türk demokrasisine adını altın harflerle yazdıran şehit Adnan Menderes'in emaneti olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Menderes, ülkesine ve milletine yaptığı hizmetlerin bedelini canını darağacında vererek ödedi. Türkiye'nin demokrasi yolculuğu her darbede, her cunta girişiminde, her siyasi ve ekonomik krizde ne yazık ki kesintiye uğradı. Bu defa durum farklı. Kendi iç meselelerimizle uğraşırken bizimle aynı seviyede olan ülkeler aldı başını gitti. Ülkemizin darbeler zincirinin önemli halkalarından biri de dün 27'nci yılını geride bıraktığımız 28 Şubat postmodern darbesiydi. Öncesi ve sonrasıyla bu darbe ülkemiz demokrasi tarihinin utanç verici sayfalarından biridir. Menderes'i hoyratça başbakanlık koltuğundan indirip darağacına gönderen zihniyet 28 Şubat Darbesi'nde kendince daha incelikli yöntemler kullandı. Kafa aynı kafaydı, sadece metot farklıydı. Bu darbe girişiminin elebaşlarından birinin gerekirse ülkemizin nüfusunun birkaç milyon azalmasından ziyan gelmeyeceğini söylediği rivayet edilir. Dönemin cuntacıları 28 Şubat'ın bin yıl süreceğini ilan etmişlerdi. Kılık kıyafetinden dolayı kadınların okuma ve çalışma haklarının gasp edildiği, milli irade hazımsızlığının en sefil örneklerinin sergilendiği, sermayenin renklere bölünerek baskı altına alındığı, bazı basın organlarının darbe bülteni gibi yayın yaptığı, demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlük namına ne kadar değer varsa hepsinin çiğnendiği o kara günleri unutmadık, unutmayacağız. Allah bir daha ülkeyi bu faşist zihniyetin eline düşürmesin. Biz de darbecilerle sık sık yüz yüze geldik" dedi.'FRANSA TERÖRÜN BAŞ DESTEKÇİSİ OLDU'Aydın'daki karşılamadan çok memnun olduğun kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kadın ve gençlik kollarından 31 Mart'a kadar çok çalışmalarını beklediğini dile getirerek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden daha süremiz dolmadan darbecilere selam duran hukukçuların kararlarıyla ayrılmak zorunda bırakıldım. Partimizi kurup başbakanlık görevini üstlendikten sonra sürekli darbeci zihniyetin ve onun emrindeki bürokratik hiyerarşinin oyunlarıyla boğuştuk. Cumhuriyet mitingleri adı altında milli iradeye, demokrasimize kasteden tuzaklarla, karanlık cinayetlerle daha nice sinsi senaryolarla karşılaştık. Ardından uyduruk gazete küpürleriyle, internet haberleriyle partimizi kapatmaya kalktılar. Milletimizin desteğiyle bu badireleri aştıkça önümüze yeni yeni engeller çıkardılar. Gezi olaylarıyla sokakları karıştırmaya kalktılar. FETÖ'nün emniyet yargı girişimiyle milli iradeyi esir almaya cüret ettiler. PKK terör örgütüyle vatan topraklarını parçalamaya niyetlendiler. 15 Temmuz darbe girişimiyle milletimize silah çektiler, kan döktüler. Sınırlarımıza yığdıkları teröristlerle vatan topraklarına ve milletimizin aziz canına kastettiler. Hiçbirinde başarılı olamayınca işi ekonomimizi mahvetme tehditlerine kadar vardırdılar. Ülkemizin 74 yıllık çok partili geleneğini hedef alan saldırıların gerisinde Türkiye'yi istedikleri gibi yönetmek isteyen emperyalist güçlerin olduğunu biliyoruz. Biz içerdeki maşalarla mücadele ederken asıl büyük kavgayı bunlara karşı verdik. Cudi'de, Tendürek'te, Gabar'da verdik. Bunları mağaralara gömdük. Terk ettiler. Gittiler. Bakıyorsunuz bir taraftan Fransızların meşhur çimento ürünü Türkiye'ye geldi ve bunlar teröristlere mağaraları yaptılar. Fransa ne yazık ki terörün baş destekçisi oldu. Baş edemedi. Kuzey Suriye'deki bütün barınaklarını gömdük. Durmak yok." Dedi.'BAMBAŞKA BİR TÜRKİYE VE DEVLET VAR'Türkiye'yi siyaseti, diplomasisi, üretimi, ihracatı, savunma sanayi ile güçlendirdikçe büyük sorunlarla mücadele ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna gibi savaşların etkisiyle kendi canlarının dertlerine düşmeselerdi daha neler yaparlardı Allah bilir. Bu hadiselerin ülkemize olumsuz yansımalarını en alt düzeyde tutmak için çok çalıştık. En büyük başarımız ne yaşarsak yaşayalım ülkemizi demokrasi ve kalkınma rotasında tutmak olmuştur. Bugün de milletimizi yılgınlığa sürükleyerek küresel ve yerel dinamikleri aleyhimize kışkırtarak ülkemizi yeniden darbe iklimine sokma hevesiyle yanıp tutuşanlar olduğunu biliyoruz. Ama artık işleri daha zor. Çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Milletiyle, alt yapısıyla, ordusuyla, bölgesel ve küresel dengelerdeki stratejik konumuyla artık bambaşka bir Türkiye ve devlet var. Türkiye Yüzyılı'na kilitlenmiş bu ülkenin önünü kesmek, ayaklarına pranga vurmak, istikamet belirlemek öyle kolay değil" ifadelerini kullandı.'BU MİLLETİN KENDİ İRADESİNİ HİÇE SAYANLARA TAHAMMÜLÜ KALMAMIŞTIR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sağda solda kendi kendilerine gelin güvey olanlar varsa buradan Aydın'dan hepsini ikaz ediyorum. Hayalinizde 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi bir darbe veya cunta girişimi varsa karşılaşacakları gerçek en hafif benzetmeyle 15 Temmuz olacaktır. Dik duracağız, diklenmeyeceğiz. Bu milletin kendi iradesini hiçe sayanlara tahammülü kalmamıştır. Rahmetli Menderes'in ardından yaptığı gibi gözyaşı dökmeyecektir. Rahmetli Özal'a gösterilen eziyetlerin tekrarlanmasına rıza göstermeyecektir. Bu millet bir daha merhum Erbakan ve Türkeş'e yapılan hoyratlıkların tekrar sahnelenmesine 'Eyvallah' etmeyecektir. Bu millet bir daha geçmiş 21 yılda yaşadığımız türden hiçbir siyasi girişimin tekerrürüne izin vermeyecektir. Ülkemizin ihtiyacı çalışmak, üretmek, gücünü arttırmaktır. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını kesintisiz sürdürmektir. Çözmemiz gereken sıkıntılar var. Bunları ülkemizin milli irade hırsızlarının eline, kalkınma düşmanlarının eline teslim ederek değil daha çok alın teri dökerek vereceğiz. Her kim gelir de sizlere projesiz vaatlerde bulunursa söylediklerini zaten yapamayacakları gibi sizi elinizdekilerden de edecektir. Biz Türkiye'yi lafla değil çalışarak, alın teri dökerek, tehditlere direnerek büyütmeyi sizlere taahhüt ediyoruz. Aydın'ın bu kutlu yolculuğun lokomotiflerinden biri olacağına inanıyoruz. Öyle bir ses verin ki, emperyalistlerin de maşalarının da kulakları çınlasın. Aydın 31 Mart'ta milli irade bayrağını bir kez daha yükseltmeye var mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe kadın kolları gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Aydın ile birlikte Türkiye haritasını Cumhur İttifakı renkleriyle boyamaya var mıyız?"'31 MART'TA MİLLİ İRADE BAYRAMINI İLAN EDECEĞİZ'Ramazan ayının yaklaştığını hatırlatan Erdoğan, "Bu mübarek günleri gecesiyle gündüzüyle ayrı değerlendirmeliyiz. Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. Demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun bu durağını zaferle geride bırakacağız. Allah'ın her köşesine ayrı güzellik bahşettiği Aydın'ı biz de 21 yılda 177 milyar lira kamu yatırımı yaparak geliştirdik, büyüttük, zenginleştirdik. Eğitimde şehrimize 3 bin 494 yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda 12 bin 306 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık, 43 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Aydınlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için 7 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 25 hastanenin olduğu 63 adet tesis yaptık. Yatak kapasitesi 950 olan Aydın Şehir Hastanemizle birlikte 8 sağlık tesisinin yapımına devam ediyoruz. TOKİ eliyle 2 bin 75 konutu sosyal donatı alanlarıyla birlikte tamamladık. Bin 552 konutun inşasına devam ediyoruz. 9 bin 717 riskli bağımsız bölümünü kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde Aydın’da 7 adet atık su arıtma tesisi varken, bugün 34 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 88'ine hizmet veriyoruz. Belediye nerede, bunları belediyenin yapması lazım. Aydın'daki 4 millet bahçesi projesinden 2'sini yaptık" dedi.'AYDINLI ÇİFTÇİLERİMİZE 71 MİLYAR LİRA TUTARINDA TARIMSAL HİBE DESTEĞİ VERDİK'Yapılan çalışmaları sıralamayı sürdüren Erdoğan, "Ulaştırmada 114 kilometreden devraldığımız Aydın'ın bölünmüş yol mesafesini 408 kilometreye çıkardık. İzmir-Aydın Otoyolu'nu, Aydın Çevre Yolu'nu tamamlayarak hizmete açtık. İlk 80 kilometresini Aydın-Denizli Otoyolu'nun kalan kısmını bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. İnşası süren çok sayıda yol çalışmamız var. Demiryollarında Cumaovası, Aydın- Denizli hattıyla Nazilli- Kızıldere arasını tamamen yeniledik. Afyon, Denizli, Isparta, Burdur ve ortaklar Aydın-Denizli tren hatlarını modernize ediyoruz. Didim Yat Limanı'nı biz tamamladık. Aydın'a 14 baraj, 13 gölet, 6 hidroelektrik santrali, 8 arazi topulaştırma, 42 sulama tesisi 17 yer altı depolama tesisi inşa ettik. 4 baraj daha inşa ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz sulama projeleriyle 592 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Halen inşası ve ihale süreci devam eden 11 sulama tesisiyle 297 bin dekar araziyi daha suyla buluşturacağız. Aydınlı çiftçilerimize 71 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Sanayi ve teknolojide 9 araştırma ve geliştirme merkezi, 3 tasarım merkezi kurduk. Efeler'deki 72 hektar alanda tarıma dayalı ihtisas OSB'yi faaliyete geçirdik. İstihdamını desteklemek için Aydınlı işverenlerimize toplam 4,2 milyar lira tutarında prim teşviği verdik. Enerjide Aydın, Çine, Efeler, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar'a doğal gaz arzını sağladık. Didim'e de önümüzdeki yıl doğal gaz arzını sağlayacağız. Aydın'daki müzelerdeki eser sayısını 66 binden yaklaşık 113 bine çıkardık" diye konuştu.HAK VE ÖZGÜRLÜKLER VURGUSUAydın'a yapılan yatırımları konu alan bir video izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu ülkede 21 yılda sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Türkiye'nin asırlık ihmallerin ürünü tüm alt yapı eksiklerini gidermek, milletimizi hayalleriyle buluşturmak bize nasip oldu. Somut projelerle kalmadık. Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi konusunda devrim mahiyetinde düzenlemeleri hayata geçirdik. Her alandaki sorunları çözerken asla kimsenin inancına, mezhebine, hayat tarzına, kökenine, şehrine bakmadık. Siz birilerinin yaptıkları eski Türkiye güzellemelerine sakın kulak asmayın. Milletçe cumhuriyet tarihinin en müreffeh ve en demokratik dönemini son 21 yılda yaşadık. Ülkemizin en iddialı kalkınma programı olan 2023 hedeflerini biz hayata geçirdik. Ülkemiz için en iyisini hedefleyerek yolumuza devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuna cumhuriyetimizin ikinci asrına güçlü bir giriş yapmanın çabası içerisindeyiz." İfadesini kullandı.'AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ARASINDA EN ÇOK BÜYÜYEN ÜLKEYİZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok büyüyen ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün açıklanan 2023 yılı büyüme rakamları hamdolsun oldukça iyi geldi. Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı. Hani ekonomi kötüye gidiyordu? Üst üste 14 çeyrektir büyüme başarısı gösterdi. Bu oranla Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduk. Gayri safi yurt içi hasılamız ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı. Muhalefet, hani 'Yandık, bittik, öldük' diyordunuz ne oldu? Aydın 31 Mart akşamında bu muhalefete dersini verecek. Durmak yok ana kademe çok çalışacağız. Kadın ve gençlik kolları çok çalışacağız. Aydın'ı 31 Mart akşamı takip edeceğim. Bugüne kadar yaptıklarımızla, geleceğe dair yol haritamızla hep sizin yanınızda olduk. Yapamayacağımız işin sözünü vermedik. Sözünü verdiğimiz her işi yapmak için canla başla çalıştık. Hiç şüphesiz eksiklerimiz olmuştur ama asla milletimizin karşısında başımızı eğecek yalan hele hele ihanetimiz asla baki değildir. 31 Mart seçimleri için sizlerin karşısına çıkarken arkamızda 21 yıllık eser ve hizmet karnemiz önümüzde Türkiye Yüzyılı şehirlerini inşa etmek için gerçek belediyecilik sözümüz var."‘AYDIN TERCİHİNİ CUMHUR İTTİFAKI’NDAN YANA YAPARSA SİZLER KAZANÇLI ÇIKACAKSINIZ’31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek isteyen Erdoğan, "Biz size yüreğimizi açıyoruz. En samimi şekilde muhasebemizi yapıyoruz, vaatlerimizi anlatıyoruz. Büyükşehri ve ilçeleriyle Aydın 31 Mart'ta tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana yaparsa bundan kazançlı çıkacak olan sizlersiniz. Cumhurbaşkanı bu kardeşiniz mi, kabine benimle mi yürüyor? Aydın'daki yerel yönetimde bizim olduğu zaman nasıl hizmetler olacağını anlayın. Her partiye, her adaya saygımız var ama belediyeciliğin bizim işimiz olduğu hususunda iddialıyız. Bu kardeşiniz 1994'te çöp, çukur olan İstanbul'u CHP'den aldı. Orayı hamdolsun pırıl pırıl bir şehir haline biz getirdik. Bu konuda bizimle yarışacak hiç kimse yok. Aydın'ı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için 31 Mart'ta sandıkta desteğinizi istiyorum."Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydandaki vatandaşlara büyükşehir ve ilçe adaylarını tanıttı.'ŞEHİR HASTANEMİZİ AÇMAK İÇİN GÜN SAYIYORUZ'AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş ise "17 ilçemizden gelen, alanlara sığmayan coşkumuzla yeni bir destan yazmaya hazır mısınız? Eser ve hizmet siyasetinin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan kentimizi daha ileri taşımak için çok çalıştık. Şehir hastanemizi açmak için gün sayıyoruz. Hastanemizin açılmasıyla birlikte 25 bin hemşerimiz şifa bulacak. Aydın- Denizli Otoyolu'nun bir kısmını açtık. Haziran ayının sonunda tamamını hizmete açarak şehrimizin büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu.