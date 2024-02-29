Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Aydın mitinginde konuştu: (2)

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elbette bugün de çözmemiz gereken sıkıntılarımız var. Bunları, ülkemizi milli irade hırsızlarının, demokrasi hazımsızlarının, kalkınma düşmanlarının eline teslim ederek değil, daha çok mücadele vererek, alın teri dökerek çözeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 17:01 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Aydın mitinginde konuştu: (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elbette bugün de çözmemiz gereken sıkıntılarımız var. Bunları, ülkemizi milli irade hırsızlarının, demokrasi hazımsızlarının, kalkınma düşmanlarının eline teslim ederek değil, daha çok mücadele vererek, alın teri dökerek çözeceğiz." dedi.

        Erdoğan, partisinin, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen Aydın mitinginde yaptığı konuşmada, ülkenin siyasetiyle, diplomasisiyle, üretimiyle, ihracatıyla, teknolojisiyle, savunma sanayisiyle güçlendirildikçe Türkiye'ye karşı kurulan tuzakların çapının da büyüdüğünü belirtti.

        "Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi krizlerin etkisiyle kendi canlarının dertlerine düşmeselerdi daha neler yaparlardı Allah bilir?" diyen Erdoğan, bu hadiselerin ülkeye olumsuz yansımalarını en alt düzeyde tutmak için çok çalıştıklarını ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

        "En büyük başarılarımız ne yaşarsak yaşayalım ülkemizi demokrasi ve kalkınma rotasında tutmak olmuştur. Bugün de milletimizi yılgınlığa sürükleyerek, küresel ve yerel dinamikleri aleyhimize kışkırtarak ülkemizi yeniden darbe iklimine sokmaya vesile yanıp tutuşanlar olduğunu biliyoruz. Ama artık işleri daha zor. Çünkü Türkiye, eski Türkiye değil. Milletiyle, altyapısıyla, siyasetiyle, ordusuyla, bölgesel ve küresel dengelerdeki stratejik konumuyla artık bambaşka bir Türkiye var. Bambaşka bir devlet var.

        Türkiye Yüzyılı'na kilitlenmiş bu ülkenin önünü kesmek, ayaklarına pranga vurmak, diz çöktürmek, istikamet belirlemek öyle kolay değil. Sağda solda kendi kendilerine gelin güvey olanlar varsa buradan, milli iradenin şehri Aydın'dan hepsini de ikaz ediyorum. Hayalinizde 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi bir darbe veya cunta girişimi varsa karşılaşacakları gerçek en hafif benzetmesiyle söyleyeyim, 15 Temmuz olacaktır.

        Dik duracağız, diklenmeyeceğiz. Artık bu milletin, kendi iradesini hiçe sayanlara tahammülü kalmamıştır. Bu millet bir daha rahmetli Menderes'in ardından yaptığı gibi göz yaşı dökmeyecektir. Bu millet bir daha rahmetli Özal'a edilen eziyetlerin tekrarlanmasına rıza göstermeyecektir. Bu millet bir daha merhum Erbakan'a ve merhum Türkeş'e yapılan hoyratların tekrar sahnelenmesine 'eyvallah' etmeyecektir. Bu millet bir daha geçtiğimiz 21 yılda yaşadığımız türden hiçbir sinsi girişimin tekerrürüne izin vermeyecektir."

        - "Biz Türkiye'yi lafla değil, çalışarak büyütmeyi taahhüt ediyoruz"

        Ülkenin ihtiyacının çalışmak, gücünü artırmak, refahını yükseltmek, üretmek ve Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sürdürmek olduğunu dile getiren Erdoğan, "Elbette bugün de çözmemiz gereken sıkıntılarımız var. Bunları, ülkemizi milli irade hırsızlarının, demokrasi hazımsızlarının, kalkınma düşmanlarının eline teslim ederek değil daha çok mücadele vererek, alın teri dökerek çözeceğiz. Her kim gelir de size vizyonsuz, programsız vaatlerde bulunursa emin olun söylediklerini zaten yapamayacağı gibi sizi elinizdekilerden de edecektir. Biz, Türkiye'yi lafla değil, çalışarak, üreterek, alın teri dökerek, tehditlere direnerek, imkanları değerlendirerek büyütmeyi sizlere taahhüt ediyoruz. Aydın'ın da bu kutlu yolculuğun lokomotiflerinden biri olacağına inanıyorum." sözlerini sarf etti.

        - "Demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun bu durağını da zaferle geride bırakacağız"

        Vatandaşlara "Aydın'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?" diye seslenen Erdoğan, ramazan ayının da yaklaştığını hatırlattı.

        Bu mübarek günlerin, gündüzüyle ayrı gecesiyle ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Ramazanın bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını ne yapacağız, ilan edeceğiz. Demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun bu durağını da zaferle geride bırakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Aydın'ın 21 yılda 177 milyar lira kamu yatırımı yapılarak geliştirildiğini, büyütüldüğünü, zenginleştirildiğini ifade eden Erdoğan, şehre 3 bin 494 yeni derslik kazandırıldığını kaydetti. Erdoğan, 12 bin 306 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açıldığını, 43 spor tesisi inşa edildiğini söyledi.

        Sosyal yardımlarda Aydın'lı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 7 milyar lira tutarında kaynak aktarıldığını, aralarında bin 499 yataklı 63 sağlık tesisi yapıldığını ifade eden Erdoğan, yatak kapasitesi 950 olan Aydın Şehir Hastanesiyle birlikte 8 sağlık tesisinin yapımına devam edildiğini vurguladı.

        TOKİ eliyle 2 bin 75 konutun, sosyal donatı alanlarıyla tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktaran Erdoğan, bin 552 konutun inşasına devam edildiğini bildirdi.

        Aydın'da 9 bin 717 riskli bağımsız bölümün kentsel dönüşümünün gerçekleştirildiğini dile getiren Erdoğan, "İktidara geldiğimizde Aydın'da 7 atık su arıtma tesisi varken bugün 34 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 88'ine hizmet veriyoruz. Belediye nerede? Bunları kimin yapması lazım, belediyenin yapması lazım. Aydın'daki 4 millet bahçesi projemizden 2'sini tamamlayıp hizmete sunduk. Diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Kimin yapması gerekirdi? Belediyenin." diye konuştu.

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
        İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Hem taksiciye hem polise saldırdı!
        Hem taksiciye hem polise saldırdı!
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        Pogba'ya dev ceza!
        Pogba'ya dev ceza!
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        Ayşe Korur cinayetinde flaş gelişme!
        Ayşe Korur cinayetinde flaş gelişme!
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        Deniz sıcaklığı rekorların habercisi!
        Deniz sıcaklığı rekorların habercisi!
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı

        Benzer Haberler

        Aydın'daki ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi
        Aydın'daki ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi
        AK Parti, Aydın'da miting düzenledi
        AK Parti, Aydın'da miting düzenledi
        Aydınlı 7 yaşındaki karting sporcusu Demirhan şampiyonaya hazırlanıyor
        Aydınlı 7 yaşındaki karting sporcusu Demirhan şampiyonaya hazırlanıyor
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Aydın'da esnafı ziyaret etti
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Aydın'da esnafı ziyaret etti
        Ümit Özdağ: Türkiye'ye sahip çıkın sevgili gençler
        Ümit Özdağ: Türkiye'ye sahip çıkın sevgili gençler
        Nazilli Belediyespor'da boykot krizi sürüyor
        Nazilli Belediyespor'da boykot krizi sürüyor