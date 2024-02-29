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        Aydın'daki ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 17:00 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:00
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        Aydın'daki ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi
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        Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

        Acarlar Mahallesi 1842. Sokak'ta Hacer Ç'ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde bulanan ve dumandan etkilenen Hacer Ç, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Hastaneye kaldırılan Hacer Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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