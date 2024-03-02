Nazilli'de park halindeki minibüs kurşunlandı

Açıklamada minibüsün, kurumsal bağlantısı olmayan, dışarıdan hizmet alınmak suretiyle zaman zaman otopsi ve keşif işlemlerinde hizmet alınan şahsa ait bir araç olduğu belirtildi.

Öte yandan Nazilli Başsavcılığından yapılan açıklamada minibüsün savcılığa ait olduğu iddiası yalanlandı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hasar oluşan minibüste inceleme yaptı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki bir minibüste silahla ateş edilmesi sonucu hasar oluştu.

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