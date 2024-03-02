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        Nazilli'de cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 12:56 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:59
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        Nazilli'de cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        S.D. idaresindeki 09 ALB 879 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’nda park halindeki M.D'ye ait 09 AJB 876 plakalı cipe çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Hastaneye kaldırılan S.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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