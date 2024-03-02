Nazilli'de cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
S.D. idaresindeki 09 ALB 879 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’nda park halindeki M.D'ye ait 09 AJB 876 plakalı cipe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Hastaneye kaldırılan S.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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