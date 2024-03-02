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        Aydın'da otomobil bariyerlere çarptı, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 00:25 Güncelleme: 02.03.2024 - 00:25
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        Aydın'da otomobil bariyerlere çarptı, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

        İ.D. (60) idaresindeki 48 BK 365 otomobil, Milas-Söke kara yolunun Bafa Gölü yakınlarında bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçtaki Güllü D’nin (53) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki T.D. (30), ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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