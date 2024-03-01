Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi ile evden motorlu testere çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 21:45 Güncelleme: 01.03.2024 - 21:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi ile evden motorlu testere çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Alangüllü Mahallesi'nde Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait elektrik hattından yaklaşık 500 metrelik elektrik kablosunun çalındığının ihbarı üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla E.G. (22) ve H.A'yı (25) gözaltına aldı.

        Öte yandan Park Mahallesi Bankacılar Sokak'taki bir evden motorlu testere çaldığı iddia edilen F.A. (44) İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçedeki 900 badem ağacını kestiler
        Bahçedeki 900 badem ağacını kestiler
        Hastane kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar
        Hastane kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        Elon Musk'tan OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a yapay zeka davası
        Elon Musk'tan OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a yapay zeka davası
        Tarihi bedel!
        Tarihi bedel!
        Heyelan köyü ikiye böldü! 40 ev ve köyün camisi boşaltıldı
        Heyelan köyü ikiye böldü! 40 ev ve köyün camisi boşaltıldı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        10 soruda kira beyannamesi
        10 soruda kira beyannamesi
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?

        Benzer Haberler

        Aydın'da kamyonetle çarpışan traktörün sürücüsü öldü
        Aydın'da kamyonetle çarpışan traktörün sürücüsü öldü
        Aydın'da köpeklerin zehirlendiği iddiası inceleniyor
        Aydın'da köpeklerin zehirlendiği iddiası inceleniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi yeniden darbe iklimine sokma hevesiyle yanı...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi yeniden darbe iklimine sokma hevesiyle yanı...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Aydın mitinginde konuştu: (3)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Aydın mitinginde konuştu: (3)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Aydın mitinginde konuştu: (2)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Aydın mitinginde konuştu: (2)
        Aydın'daki ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi
        Aydın'daki ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi