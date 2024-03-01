Aydın'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi ile evden motorlu testere çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi ile evden motorlu testere çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Alangüllü Mahallesi'nde Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait elektrik hattından yaklaşık 500 metrelik elektrik kablosunun çalındığının ihbarı üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla E.G. (22) ve H.A'yı (25) gözaltına aldı.
Öte yandan Park Mahallesi Bankacılar Sokak'taki bir evden motorlu testere çaldığı iddia edilen F.A. (44) İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.