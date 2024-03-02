Aydın filede Sarıyer'le rakip
Sultanlar Ligi'nde son 3 maçını 3-2'lik skorlarla kaybedip, 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde düşme hattındaki Sarıyer Belediyespor önünde zafer arayacak.
Sultanlar Ligi'nde son 3 maçını 3-2'lik skorlarla kaybedip, 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde düşme hattındaki Sarıyer Belediyespor önünde zafer arayacak.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 23'üncü hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. İki ekipten Aydın temsilcisi 6 galibiyetle 11'inci sırada, Sarıyer ise 5 galibiyetle 13'üncü basamakta yer alıyor. İlk yarıda İstanbul'da oynanan maçı Sarıyer 3-0 kazanmıştı.
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