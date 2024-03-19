Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        AK Parti'li Pakdemirli ile Savaş, yapımı devam eden Sarıçay Barajı'nı inceledi

        Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, yapımı devam eden Sarıçay Barajı'nı inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 18:25 Güncelleme: 19.03.2024 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Pakdemirli ile Savaş, yapımı devam eden Sarıçay Barajı'nı inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, yapımı devam eden Sarıçay Barajı'nı inceledi.

        Savaş'ın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, Sarıçay Barajı'nda çalışmaların hızla devam ettiğini dile getirdi.

        Vatandaşa hizmet noktasında partiye bakılmaksızın kimlerin ne projesi varsa yapma noktasına gittiklerini belirten Pakdemirli, "Yaptıklarımız yani onun bunun projesi diye değil. Gönül isterdi ki 15 yıldır belediye başkanlığı yapan mevcut yönetimin bu konuyla ilgili bir defa Ankara’ya gelip bakanlığımızın kapısını çalıp şunu demeliydi. 'Benim böyle bir vaadim var. Sonra başkan oldum. Anladım ki altından kalkamayacağım. Gelin öncü olun hep birlikte Aydın halkına bu projeyi yapalım.' Bizim Ege insanı çok iyidir ama birlikte hareket edemezler. Birlikte hareket eden illerin hizmet aldığını görüyoruz. Çaldığınız devlet kapısı sizi reddetmez." ifadelerini kullandı.

        Mustafa Savaş da mevcut Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 2014 yılında Sarıçay Barajı vaadinde bulunduğunu vurgulayarak "2019'a gelindiğinde barajı yapmadığını gördük. 'Niye yapmıyorsun?' dediğimizde yine ses çıkmadı. O zaman biz konuyu size ilettik. Allah razı olsun siz devreye girdiniz ve kısa sürede ihalesi yapıldı. Barajın yapımına başlandı ve bu noktaya geldi. 2014'te vadettiği dönemde başlamış olsaydı şimdi Söke ve Kuşadası'nın içme suyu problemi olmayacaktı. Belediye Başkanı vadettiğini yerine getirmiyor. İşte bunun hesabının sandıkta hepiniz tarafından sorulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, vadettiği projelerin çoğunu yapmadığını savunan Savaş, şöyle devam etti:

        "Son günlerde bir de bu Sarıçay Barajı'nın parasının büyükşehir belediyesi tarafından finanse edildiği yönünde beyanlar oluyor. 'Barajı biz yapıyoruz' diyorlar. Barajın yapımında şu anda bir kuruşları yok. Baraj tamamlandığında Kuşadası ve Söke'nin içme suyunu 2060 yılına kadar karşılayacak. Memba suyu kalitesinde içme suyu musluklardan inşallah akacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Rusya, Fransa'yı uyardı: Ukrayna'ya gönderilecek askerler öncelikli hedef olur
        Rusya, Fransa'yı uyardı: Ukrayna'ya gönderilecek askerler öncelikli hedef olur
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        Netanyahu: Refah'ta Hamas'ı yok etmek için kara harekatı gerekiyor
        Netanyahu: Refah'ta Hamas'ı yok etmek için kara harekatı gerekiyor
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı

        Benzer Haberler

        Kuşadası'nda "Ramazan Kampı" düzenlendi
        Kuşadası'nda "Ramazan Kampı" düzenlendi
        Aydın'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Aydın'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kuşadası'nda 24 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı
        Kuşadası'nda 24 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Aydın'da ziyaretlerde bulundu
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Aydın'da ziyaretlerde bulundu
        Bakan Şimşek, Aydın'da iş insanları ile buluştu
        Bakan Şimşek, Aydın'da iş insanları ile buluştu
        Nazilli'de 18 Mart dolayısıyla tören düzenlendi
        Nazilli'de 18 Mart dolayısıyla tören düzenlendi