Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Aydın'da ziyaretlerde bulundu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aydın'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, iş dünyasıyla toplantı yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aydın'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, iş dünyasıyla toplantı yaptı.
Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret eden Bakan Şimşek, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. AK Parti Aydın İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Şimşek, daha sonra Aydın Ticaret Odası'nda iş dünyası temsilcileriyle buluştu.
Bakan Şimşek'in programlarında, AK Parti Aydın Milletvekili ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş ile Ömer Özmen de yer aldı.
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