Efeler 09 SFK - Ergene Velimeşespor: 1-2

STAT:İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık

HAKEMLER: Sinan Dereci, Ali Rıza Öztürk, Abdullah Maden

EFELER 09 SFK: Kemal - Berkan, Furkan Külekçi, Ömer (Dk. 46 Tayyip), Murat (Dk. 73 Furkan Tuşik), Sabutay, Polat (Dk. 73 Uğur), Burak, Atakan, Tuğay, Hakan Can (Dk. 73 Alpay)

ERGENE VELİMEŞESPOR: Boğaçhan - Burak, Safa, İbrahim Hırçın, Mete, Yusuf (Dk. 73 Adem), Mert Er, Mertcan (Dk. 73 Şevki), İbrahim Fatih, Mert Efe (Dk. 77 Kerem), Kadir (Dk. 90 Kemal)

GOLLER: Dk. 52 Burak (Efeler 09), Dk. 40 İbrahim Fatih, Dk. 43 Mertcan (Ergene Velimeşe)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Safa (Ergene Velimeşe)

SARI KARTLAR: Furkan Külekçi, Hakan Can (Efeler 09), İbrahim Fatih (Ergene Velimeşe)

TFF 3’üncü Lig 2’inci Grup’ta Efeler 09 SFK, kendi sahasında Ergene Velimeşespor'a 2-1 mağlup olarak grup ikinciliği yarışında büyük fırsat tepti.

Maçın 40’ıncı dakikasında Ergene Velimeşespor, İbrahim’in attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Ergene Velimeşespor, 43’üncü dakikada Mertcan’ın attığı golle skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 52’nci dakikada Efeler 09 SFK, Burak’ın uzaktan attığı golle skoru 2-1 yaptı. Konuk ekipte Safa uzatma anlarında çift sarıdan kırmızı kart gördü. Maçın kalan dakikalarında iki takımda girdiği gol pozisyonlarından yararlanamayınca Efeler 09 SFK kendi sahasında Ergene Velimeşespor’a 2-1 mağlup olarak büyük avantaj kaybetti. Efeler bu skorla grupta 39 puanla 5'inci sırada kaldı.