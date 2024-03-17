Efeler 09 SFK - Ergene Velimeşespor: 1-2
STAT:İncirliova Ahmet Yaşar KocabıyıkHAKEMLER: Sinan Dereci, Ali Rıza Öztürk, Abdullah MadenEFELER 09 SFK: Kemal - Berkan, Furkan Külekçi, Ömer (Dk.
STAT:İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık
HAKEMLER: Sinan Dereci, Ali Rıza Öztürk, Abdullah Maden
EFELER 09 SFK: Kemal - Berkan, Furkan Külekçi, Ömer (Dk. 46 Tayyip), Murat (Dk. 73 Furkan Tuşik), Sabutay, Polat (Dk. 73 Uğur), Burak, Atakan, Tuğay, Hakan Can (Dk. 73 Alpay)
ERGENE VELİMEŞESPOR: Boğaçhan - Burak, Safa, İbrahim Hırçın, Mete, Yusuf (Dk. 73 Adem), Mert Er, Mertcan (Dk. 73 Şevki), İbrahim Fatih, Mert Efe (Dk. 77 Kerem), Kadir (Dk. 90 Kemal)
GOLLER: Dk. 52 Burak (Efeler 09), Dk. 40 İbrahim Fatih, Dk. 43 Mertcan (Ergene Velimeşe)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Safa (Ergene Velimeşe)
SARI KARTLAR: Furkan Külekçi, Hakan Can (Efeler 09), İbrahim Fatih (Ergene Velimeşe)
TFF 3’üncü Lig 2’inci Grup’ta Efeler 09 SFK, kendi sahasında Ergene Velimeşespor'a 2-1 mağlup olarak grup ikinciliği yarışında büyük fırsat tepti.
Maçın 40’ıncı dakikasında Ergene Velimeşespor, İbrahim’in attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Ergene Velimeşespor, 43’üncü dakikada Mertcan’ın attığı golle skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 52’nci dakikada Efeler 09 SFK, Burak’ın uzaktan attığı golle skoru 2-1 yaptı. Konuk ekipte Safa uzatma anlarında çift sarıdan kırmızı kart gördü. Maçın kalan dakikalarında iki takımda girdiği gol pozisyonlarından yararlanamayınca Efeler 09 SFK kendi sahasında Ergene Velimeşespor’a 2-1 mağlup olarak büyük avantaj kaybetti. Efeler bu skorla grupta 39 puanla 5'inci sırada kaldı.
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