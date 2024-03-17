Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Efeler 09 SFK - Ergene Velimeşespor: 1-2

        STAT:İncirliova Ahmet Yaşar KocabıyıkHAKEMLER: Sinan Dereci, Ali Rıza Öztürk, Abdullah MadenEFELER 09 SFK: Kemal - Berkan, Furkan Külekçi, Ömer (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 16:13 Güncelleme: 17.03.2024 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efeler 09 SFK - Ergene Velimeşespor: 1-2
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık

        HAKEMLER: Sinan Dereci, Ali Rıza Öztürk, Abdullah Maden

        EFELER 09 SFK: Kemal - Berkan, Furkan Külekçi, Ömer (Dk. 46 Tayyip), Murat (Dk. 73 Furkan Tuşik), Sabutay, Polat (Dk. 73 Uğur), Burak, Atakan, Tuğay, Hakan Can (Dk. 73 Alpay)

        ERGENE VELİMEŞESPOR: Boğaçhan - Burak, Safa, İbrahim Hırçın, Mete, Yusuf (Dk. 73 Adem), Mert Er, Mertcan (Dk. 73 Şevki), İbrahim Fatih, Mert Efe (Dk. 77 Kerem), Kadir (Dk. 90 Kemal)

        GOLLER: Dk. 52 Burak (Efeler 09), Dk. 40 İbrahim Fatih, Dk. 43 Mertcan (Ergene Velimeşe)

        KIRMIZI KART: Dk. 90 Safa (Ergene Velimeşe)

        SARI KARTLAR: Furkan Külekçi, Hakan Can (Efeler 09), İbrahim Fatih (Ergene Velimeşe)

        TFF 3’üncü Lig 2’inci Grup’ta Efeler 09 SFK, kendi sahasında Ergene Velimeşespor'a 2-1 mağlup olarak grup ikinciliği yarışında büyük fırsat tepti.

        Maçın 40’ıncı dakikasında Ergene Velimeşespor, İbrahim’in attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Ergene Velimeşespor, 43’üncü dakikada Mertcan’ın attığı golle skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 52’nci dakikada Efeler 09 SFK, Burak’ın uzaktan attığı golle skoru 2-1 yaptı. Konuk ekipte Safa uzatma anlarında çift sarıdan kırmızı kart gördü. Maçın kalan dakikalarında iki takımda girdiği gol pozisyonlarından yararlanamayınca Efeler 09 SFK kendi sahasında Ergene Velimeşespor’a 2-1 mağlup olarak büyük avantaj kaybetti. Efeler bu skorla grupta 39 puanla 5'inci sırada kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
        MHP'de büyük kurultay
        MHP'de büyük kurultay
        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu
        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu
        Marmara'da beklenen olası deprem için 4 farklı senaryo
        Marmara'da beklenen olası deprem için 4 farklı senaryo
        1 aylık hamile Ceyda, 20 aracın karıştığı kazada öldü!
        1 aylık hamile Ceyda, 20 aracın karıştığı kazada öldü!
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Serumlarda büyük tehlike!
        Serumlarda büyük tehlike!
        Trump: Seçilemezsem ülke kan gölüne döner
        Trump: Seçilemezsem ülke kan gölüne döner
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        İşte dev maçın 11'leri!
        İşte dev maçın 11'leri!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        Dini nikahlı eşi ve yanındaki kişiyi öldürdü!
        Dini nikahlı eşi ve yanındaki kişiyi öldürdü!
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Aydın'da uluslararası dağ bisikleti yarışı düzenlendi
        Aydın'da uluslararası dağ bisikleti yarışı düzenlendi
        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Aydın'da büyükşehir belediyesinden parasını alamadığını iddia eden kişi ken...
        Aydın'da büyükşehir belediyesinden parasını alamadığını iddia eden kişi ken...
        Aydın filede son maçında
        Aydın filede son maçında
        Nazilli Belediyespor lidere karşı
        Nazilli Belediyespor lidere karşı
        Türk Yıldızları'na ait uçağın düşmesi ile şehit olan Güven, son yolculuğuna...
        Türk Yıldızları'na ait uçağın düşmesi ile şehit olan Güven, son yolculuğuna...