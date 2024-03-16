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        Aydın'da büyükşehir belediyesinden parasını alamadığını iddia eden kişi kendisini yakmak istedi

        Aydın'da haklarını alamadığı gerekçesiyle kendisini yakmak isteyen Büyükşehir Belediyesi çalışanını polis ikna etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 22:49 Güncelleme: 16.03.2024 - 22:49
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        Aydın'da büyükşehir belediyesinden parasını alamadığını iddia eden kişi kendisini yakmak istedi
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        Aydın'da haklarını alamadığı gerekçesiyle kendisini yakmak isteyen Büyükşehir Belediyesi çalışanını polis ikna etti.

        Alınan bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi ulaştırma biriminde çalışan Fatih E. (42), Atatürk Kent Meydanı'nda belediyeye bağlı tesisin çatısına çıkarak, "fazla çalışmalarından doğan alacaklarının verilmediği" iddiasıyla kendisini yakma girişiminde bulundu.

        Fatih E, kendisini ikna etmeye çalışan polislere "Paramı almak için bunu yapıyorum. Ben hakkımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Polislerin ikna çalışmaları sonucu elindeki yakıt şişesi ve çakmağı bırakarak teslim olan Fatih E, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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