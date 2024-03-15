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        Aydın'da üniversite öğrencileri engelli çocuklarla oyunlar oynadı

        Aydın'da üniversite öğrencileri, ziyaret ettikleri özel eğitim merkezindeki öğrencilerle eğlenceli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 10:52 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:52
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        Aydın'da üniversite öğrencileri engelli çocuklarla oyunlar oynadı
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        Aydın'da üniversite öğrencileri, ziyaret ettikleri özel eğitim merkezindeki öğrencilerle eğlenceli vakit geçirdi.

        Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Atça Mahallesi'ndeki özel bir eğitim merkezini ziyaret etti.

        Burada çocuklarla oyunlar oynayan üniversiteli gençler, palyaço kıyafeti giyip yarışmalar düzenledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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