Aydın'da üniversite öğrencileri engelli çocuklarla oyunlar oynadı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Atça Mahallesi'ndeki özel bir eğitim merkezini ziyaret etti.

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