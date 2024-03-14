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        Nazilli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halinde yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 13:28 Güncelleme: 14.03.2024 - 13:52
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        Nazilli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halinde yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Mehmet Yetiş yönetimindeki 09 RR 366 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Uğur Soğutma Kavşağı'nda seyir halindeyken yanmaya başladı.

        Dumanları fark eden Yetiş, aracını yol kenarına park etti.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

        Şimşek, otomobilinden benzin kokusu gelmesi nedeniyle aracını tamire götürdüğü sırada yangının çıktığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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