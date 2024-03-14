Nazilli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halinde yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halinde yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Mehmet Yetiş yönetimindeki 09 RR 366 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Uğur Soğutma Kavşağı'nda seyir halindeyken yanmaya başladı.
Dumanları fark eden Yetiş, aracını yol kenarına park etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Şimşek, otomobilinden benzin kokusu gelmesi nedeniyle aracını tamire götürdüğü sırada yangının çıktığını söyledi.
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