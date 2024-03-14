Aydın'da tartıştığı kızı tabancayla öldüren genç intihar etti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tartıştığı kızı tabancayla öldüren genç, aynı silahla yaşamına son verdi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tartıştığı kızı tabancayla öldüren genç, aynı silahla yaşamına son verdi.
İ.O. (19), kız arkadaşı olduğu iddia edilen Ö.A'nın (17) çalıştığı Altıntaş Mahallesi Uzun Çarşı'daki iç giyim mağazasına gitti.
Taraflar arasında burada yaşanan tartışma sırasında İ.O. yanındaki tabancayla Ö.A'ya ateş edip aynı silahla intihar etti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki gencin de hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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