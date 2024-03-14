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        Aydın'da tartıştığı kızı tabancayla öldüren genç intihar etti

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tartıştığı kızı tabancayla öldüren genç, aynı silahla yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:18
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        Aydın'da tartıştığı kızı tabancayla öldüren genç intihar etti
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tartıştığı kızı tabancayla öldüren genç, aynı silahla yaşamına son verdi.

        İ.O. (19), kız arkadaşı olduğu iddia edilen Ö.A'nın (17) çalıştığı Altıntaş Mahallesi Uzun Çarşı'daki iç giyim mağazasına gitti.

        Taraflar arasında burada yaşanan tartışma sırasında İ.O. yanındaki tabancayla Ö.A'ya ateş edip aynı silahla intihar etti.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki gencin de hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler, incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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