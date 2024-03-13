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        Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 09:28 Güncelleme: 13.03.2024 - 09:54
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        Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Denizli'den Aydın yönüne giden V.E. idaresindeki 09 AKC 353 plakalı motosiklet, Uğur Soğutma Kavşağında, G.T'nin kullandığı 09 ABJ 966 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada sürücüler ve 09 AKC 353 plakalı motosikletteki yolcu N.E. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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