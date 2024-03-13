Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Denizli'den Aydın yönüne giden V.E. idaresindeki 09 AKC 353 plakalı motosiklet, Uğur Soğutma Kavşağında, G.T'nin kullandığı 09 ABJ 966 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücüler ve 09 AKC 353 plakalı motosikletteki yolcu N.E. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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