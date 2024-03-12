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        Cumhur İttifakı'nın Aydın adayı Mustafa Savaş, Çerçioğlu'nu eleştirdi

        Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 15 yıl önce vadettiği projelerin temelini yeni attığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:16 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:23
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        Cumhur İttifakı'nın Aydın adayı Mustafa Savaş, Çerçioğlu'nu eleştirdi
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        Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 15 yıl önce vadettiği projelerin temelini yeni attığını söyledi.

        Efeler ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda esnafı ziyaret eden Savaş, gazetecilere seçim çalışmaların çok iyi gittiğini ifade etti.

        Çerçioğlu'nun seçildikten sonra makamında oturduğunu, seçime 3-5 ay kala çarşı pazar dolaştığını savunan Savaş, şöyle devam etti:

        "Göz hastanesi projesine itirazım yok. Büyükşehir Belediye Başkanı, 15 yıldan bu yana göz hastanesinden önce hoş bir şehir inşa etseydi. Güzel, estetik, kent kimliğine uygun, büyükşehire yakışan hizmetlerle buluştursaydı da vatandaşımız bundan memnun olsaydı. Seçimlere 15 gün kala 2009'da vadettiği Işıklı Doğal Yaşam Parkı'nın temelini atıyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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