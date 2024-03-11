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        Aydın'da 19 yaşındaki gencin öldüğü kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde göğsünden bıçakla yaralanan 19 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 23:53 Güncelleme: 11.03.2024 - 23:53
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        Aydın'da 19 yaşındaki gencin öldüğü kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde göğsünden bıçakla yaralanan 19 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Yeni Sanayi Mahallesi 549 Sokak'ta Seyhan Can (19) ile oto boyacılığı yapan M.E. ve babası S.E. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen ve karşılıklı bıçak kullanılan olayda 3 kişi yaralandı. Göğsünden yaralanan Seyhan Can, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Hafif yaralanan M.E. ve S.E. ise hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilenlerden baba S.E. serbest bırakılırken, oğlu M.E. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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