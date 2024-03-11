Aydın'da 19 yaşındaki gencin öldüğü kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde göğsünden bıçakla yaralanan 19 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde göğsünden bıçakla yaralanan 19 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Yeni Sanayi Mahallesi 549 Sokak'ta Seyhan Can (19) ile oto boyacılığı yapan M.E. ve babası S.E. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen ve karşılıklı bıçak kullanılan olayda 3 kişi yaralandı. Göğsünden yaralanan Seyhan Can, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hafif yaralanan M.E. ve S.E. ise hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilenlerden baba S.E. serbest bırakılırken, oğlu M.E. tutuklandı.
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