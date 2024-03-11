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        Nazilli'de Enes'te çatlak

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde 1461 Trabzon FK ile 2-2 berabere kalan Nazilli Belediyespor'da sakatlanan Süleyman Enes Karakaş, sahayı sedyeyle terk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 13:11 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:11
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        Nazilli'de Enes'te çatlak
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde 1461 Trabzon FK ile 2-2 berabere kalan Nazilli Belediyespor'da sakatlanan Süleyman Enes Karakaş, sahayı sedyeyle terk etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç sporcunun burnunda çatlak tespit edildiği bildirildi. Teknik direktör Bülent Ertuğrul, maçın ardından takımını kutlayıp kazanabilecekleri bir maçta net pozisyon vermeden beraberliğe razı olduklarını, oyun güçlerini artıracaklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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