Nazilli'de Enes'te çatlak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde 1461 Trabzon FK ile 2-2 berabere kalan Nazilli Belediyespor'da sakatlanan Süleyman Enes Karakaş, sahayı sedyeyle terk etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç sporcunun burnunda çatlak tespit edildiği bildirildi. Teknik direktör Bülent Ertuğrul, maçın ardından takımını kutlayıp kazanabilecekleri bir maçta net pozisyon vermeden beraberliğe razı olduklarını, oyun güçlerini artıracaklarını söyledi.

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