Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da baba ve oğluyla tartışmada öldürüldü

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Seyhan Can (19), husumetli olduğu belirtilen oto boyacısı M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 20:40 Güncelleme: 10.03.2024 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da baba ve oğluyla tartışmada öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Seyhan Can (19), husumetli olduğu belirtilen oto boyacısı M.E. ve babası S.E. arasında kavga çıktı. Çıkan arbedede Can, M.E. tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı.

        Olay, saat 07.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi 549 Sokak'ta bir evde meydana geldi. Seyhan Can, aralarında önceden husumet olduğu belirtilen oto boyacısı M.E. ve babası S.E.’nin evine gitti. Dışarıya çıkan baba ve oğlu ile Can arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada evden bıçak alıp gelen M.E., çıkan arbede sırasında Can'ı göğsünden yaraladı. Kanlar için yere yığılan Can, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Can burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri S.E. ile cinayet şüphelisi olduğu belirtilen oğlu M.E.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci gol geldi!
        İkinci gol geldi!
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        Araçta baygın halde bulundu, itfaiye müdahale etti
        Araçta baygın halde bulundu, itfaiye müdahale etti
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı

        Benzer Haberler

        Aydın'da otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Aydın Büyükşehir Belediyespor - PTT: 3-0
        Aydın Büyükşehir Belediyespor - PTT: 3-0
        Nazilli Belediyespor - 1461 Trabzon FK: 2-2
        Nazilli Belediyespor - 1461 Trabzon FK: 2-2
        Tur otobüsünün çarptığı motosiklein sürücüsü öldü
        Tur otobüsünün çarptığı motosiklein sürücüsü öldü
        Aydın'da bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti
        Aydın'da bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti