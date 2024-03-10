Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:MimarSinan
Hakemler: Yasin Okumuş, Akif Kabak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecenur Aksoy, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner, Carlini, Loda (Selin Adalı, Gizem Cerağ Düzeltir)
PTT: Mirkovic, Caffrey, Merve Çepni, Yasemin Özel, Yiwen, Hande Naz Sunar ( Özlem Güven, Humay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral, Levinska)
Setler: 25-16, 25-17, 25-17
Süre: 75 dakika (23, 25, 27)
AYDIN
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