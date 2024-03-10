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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 16:30 Güncelleme: 10.03.2024 - 16:30
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:MimarSinan

        Hakemler: Yasin Okumuş, Akif Kabak

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecenur Aksoy, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner, Carlini, Loda (Selin Adalı, Gizem Cerağ Düzeltir)

        PTT: Mirkovic, Caffrey, Merve Çepni, Yasemin Özel, Yiwen, Hande Naz Sunar ( Özlem Güven, Humay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral, Levinska)

        Setler: 25-16, 25-17, 25-17

        Süre: 75 dakika (23, 25, 27)

        AYDIN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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