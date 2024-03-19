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        Aydın'da yaşlı adamın ölü bulunmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşlı adamın ölü bulunmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 23:32 Güncelleme: 19.03.2024 - 23:32
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        Aydın'da yaşlı adamın ölü bulunmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşlı adamın ölü bulunmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

        Davutlar Mahallesi'nde dün, Abidin Canbazoğlu'nun (75) evinde darbedilmiş şekilde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canbazoğlu'yla görüşen son kişinin A.A. (39) olduğunu belirledi.

        Şüpheli, Efeler ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Zanlının, olaya ilişkin bilgisinin olmadığını belirterek, suçsuz olduğunu savunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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