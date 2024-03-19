Kuşadası'nda "Ramazan Kampı" düzenlendi

Kampın koordinatörü Gençlik Lideri Yiğit Ersayar ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ramazan ayının güzelliklerini gençlik kamplarında da yaşatabilmek, gençlerin ramazan ayını idrak edebilmelerini sağlamak amacıyla ramazan kampları düzenlediğini anlattı.

Akıl-zeka oyunları, langırt, masa tenisi, voleybol, basketbol, futbol, sahil yürüyüşü aktiviteleri gerçekleştiren gençler, sahur ve iftarlarını da kamp alanında yaptılar.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri tarafından Efeler Gençlik Kampında organize edilen programda, öğrenciler çeşitli aktivitelere katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.