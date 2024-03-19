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        Kuşadası'nda "Ramazan Kampı" düzenlendi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla "Ramazan Kampı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:07 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:07
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        Kuşadası'nda "Ramazan Kampı" düzenlendi
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla "Ramazan Kampı" gerçekleştirildi.

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri tarafından Efeler Gençlik Kampında organize edilen programda, öğrenciler çeşitli aktivitelere katıldı.

        Akıl-zeka oyunları, langırt, masa tenisi, voleybol, basketbol, futbol, sahil yürüyüşü aktiviteleri gerçekleştiren gençler, sahur ve iftarlarını da kamp alanında yaptılar.

        Efeler ilçesinden katılan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğrencisi Burak Solak, AA muhabirine kampta eğlendiklerini söyledi.

        Aynı liseden Ali Arda Akgül de kamp sayesinde yeni arkadaşlar edindiğini kaydetti.

        Kampın koordinatörü Gençlik Lideri Yiğit Ersayar ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ramazan ayının güzelliklerini gençlik kamplarında da yaşatabilmek, gençlerin ramazan ayını idrak edebilmelerini sağlamak amacıyla ramazan kampları düzenlediğini anlattı.

        Ersayar, Kuşadası'ndaki kampa yaklaşık 160 gencin katıldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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