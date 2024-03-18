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        Germencik ve Yenipazar'da 18 Mart dolayısıyla tören düzenlendi

        Aydın'ın Germencik ve Yenipazar ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 13:12 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:12
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        Germencik ve Yenipazar'da 18 Mart dolayısıyla tören düzenlendi
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        Aydın'ın Germencik ve Yenipazar ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Germencik Cumhuriyet Meydanındaki törende Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkan Vekili Abdullah Acar, şehit ve gazi dernekleri Atatürk Anıtı'na Çelenk sundu.

        Meydandaki programın ardından Kanlıbahçe Şehitliği ziyaret edildi, şehitler için dua edildi.

        Germencik Belediye Konferans Salonunda da anma programı gerçekleştirildi.

        Yenipazar ilçesindeki törende, Kaymakam Şule Demirtaş ve Belediye Başkanı Yüsran Erden, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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