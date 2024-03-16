Nazilli Belediyespor lidere karşı
TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında 1461 Trabzon ile 2-2 berabere kalan Nazilli Belediyespor yarın liderlik koltuğunda oturan Esenler Erokspor'un misafiri olacak.
TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında 1461 Trabzon ile 2-2 berabere kalan Nazilli Belediyespor yarın liderlik koltuğunda oturan Esenler Erokspor'un misafiri olacak. Esenler Erokspor Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Doğukan Yıldırım görev alacak. Konuk Nazilli Belediyespor'da kart cezalısı Ekrem, İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek.
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