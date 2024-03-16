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        Nazilli Belediyespor lidere karşı

        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında 1461 Trabzon ile 2-2 berabere kalan Nazilli Belediyespor yarın liderlik koltuğunda oturan Esenler Erokspor'un misafiri olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 10:57 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:57
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        Nazilli Belediyespor lidere karşı
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        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında 1461 Trabzon ile 2-2 berabere kalan Nazilli Belediyespor yarın liderlik koltuğunda oturan Esenler Erokspor'un misafiri olacak. Esenler Erokspor Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Doğukan Yıldırım görev alacak. Konuk Nazilli Belediyespor'da kart cezalısı Ekrem, İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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