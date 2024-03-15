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        Nazilli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde, iddiaya göre evde yaşayan kişinin çıkardığı yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 13:15 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:15
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        Nazilli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde, iddiaya göre evde yaşayan kişinin çıkardığı yangın söndürüldü.

        Yıldıztepe Mahallesi 39 Sokak’ta müstakil evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.

        Öte yandan yangını evde yaşayan M.A.Y'nin kendisini terk eden eşine tepki olarak çıkardığı iddia edildi.

        Polis ekibi, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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