Nazilli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde, iddiaya göre evde yaşayan kişinin çıkardığı yangın söndürüldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde, iddiaya göre evde yaşayan kişinin çıkardığı yangın söndürüldü.
Yıldıztepe Mahallesi 39 Sokak’ta müstakil evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.
Öte yandan yangını evde yaşayan M.A.Y'nin kendisini terk eden eşine tepki olarak çıkardığı iddia edildi.
Polis ekibi, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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