Nazilli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Öte yandan yangını evde yaşayan M.A.Y'nin kendisini terk eden eşine tepki olarak çıkardığı iddia edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde, iddiaya göre evde yaşayan kişinin çıkardığı yangın söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.