Konya'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi

Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü noktada iş makinesi kullanırken şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven'in ailesine acı haber verildi.

Efeler Kaymakamı İlker Arıkan ve beraberindekiler, Güven'in Girne Mahallesi'nde oturan babası Yusuf Niyazi Güven ve eşi Cansu Güven'e şehadet haberini ulaştırdı.

Evli ve bir çocuk babası olan Uzman Çavuş Ercan Güven'in evine Türk bayrağı asıldı.

Güven'in ağabeyinin de birkaç yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat ettiği öğrenildi.

3. Ana Jet Üssü'nde düşen askeri eğitim uçağının pilotu atlayarak kurtulmuş, uçağın düştüğü noktada iş makinesi kullanan Uzman Çavuş Ercan Güven şehit olmuş, 1 askeri personel de yaralanmıştı.