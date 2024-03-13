Nazilli'de cayrokopter ile trafik denetimi yapıldı

Denetimlerde bin 182 araç ve 3 bin 507 şahıs kontrol edildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 86 personelin 5 noktada yaptığı cayrokopter destekli uygulamada, bomba arama köpeği Buz da görev aldı.

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