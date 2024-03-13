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        Nazilli'de cayrokopter ile trafik denetimi yapıldı

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı envanterine katılan hava aracı cayrokopter ile Nazilli'de trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:51 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:14
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        Nazilli'de cayrokopter ile trafik denetimi yapıldı
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        Aydın İl Jandarma Komutanlığı envanterine katılan hava aracı cayrokopter ile Nazilli'de trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Jandarma Havacılık Başkanlığı envanterine giren cayrokopterlerden biri temmuz ayında Aydın Jandarma Filo Komutanlığı emrine verildi.

        Havada yaklaşık 6 saat kalabilen cayrokopter ile Nazilli'de trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 86 personelin 5 noktada yaptığı cayrokopter destekli uygulamada, bomba arama köpeği Buz da görev aldı.

        Denetimlerde bin 182 araç ve 3 bin 507 şahıs kontrol edildi.

        Uygulamada 4 yabancı uyruklu şahsa işlem yapılırken, 10 aranan şahıs yakalandı.

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