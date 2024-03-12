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        Aydın'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı

        Aydın'ın Efeler ve Nazilli ilçelerinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:56 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:56
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        Aydın'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı
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        Aydın'ın Efeler ve Nazilli ilçelerinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Efeler'de Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesinde, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci ve öğretmenlerince düzenlenen programda şiirler okundu, tiyatro oyunu sergilendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin günün önemine ilişkin konuşmasının ardından Vali Yakup Canbolat, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

        Programa İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı.

        -Nazilli

        Nazilli Menderes Anadolu Lisesi'ndeki program, belediye tiyatro salonunda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, konuşmasında İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlığının belgesi olduğunu söyledi.

        Öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Mehmet Akif Ersoy'un biyografisi ve İstiklal Marşı oratoryosu sahnelendi.

        Programda şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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