Aydın'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı

Öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Mehmet Akif Ersoy'un biyografisi ve İstiklal Marşı oratoryosu sahnelendi.

Programa İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı.

Aydın'ın Efeler ve Nazilli ilçelerinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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