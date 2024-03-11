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        Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 23:08 Güncelleme: 11.03.2024 - 23:08
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        Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Durmuş Kuluyever (81) idaresindeki 09 KT 172 plakalı traktör, Osmanbükü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

        Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kuluyever olay yerinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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