Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Durmuş Kuluyever (81) idaresindeki 09 KT 172 plakalı traktör, Osmanbükü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

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