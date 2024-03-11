Bozdoğan'da üzerine saman balyası düşen kişi öldü
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde üzerine saman balyası düşen kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde üzerine saman balyası düşen kişi hayatını kaybetti.
Kılavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Tekin (72), hayvanlarını beslemek için samanlıktan balya almak istedi.
Bu sırada Tekin'in üzerine yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki saman balyası devrildi.
Tekin'in yerde hareketsiz yattığını görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
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