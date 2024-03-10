Aydın Büyükşehir Belediyespor - PTT: 3-0

Sultanlar Ligi 25'inci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde PTT'yi 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-16, 25-17 ve 25-17'lik skorlarla sona erdi. Kümede kalmayı daha önce garantileyen Aydın ekibi 8'inci galibiyetini alırken, 6 galibiyette kalan PTT son hafta maçında lige tutunmaya çalışacak.

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