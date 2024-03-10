Nazilli Belediyespor - 1461 Trabzon FK: 2-2

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor evinde Play-Off hattındaki 1461 Trabzon FK'yla 2-2 berabere kaldı. Nazilli İlçe Stadı'ndaki maçta ev sahibi iki kez geriye düşüp rakibini yakaladı. Konuk ekibin 18'inci dakikada Buğrahan ve 26'ncı dakikada Tarık'la bulduğu gollere Nazilli 21'inci dakikada penaltıdan Ahmet ile 44'üncü dakikada Salih'le yanıt verdi. Nazilli bu sonuçla 34, 1461 Trabzon 52 puana ulaştı.

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