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        Nazilli'de 18 Mart dolayısıyla tören düzenlendi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:17 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:17
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        Nazilli'de 18 Mart dolayısıyla tören düzenlendi
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        İstasyon Meydanındaki törende Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Jale Keskin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törenin ardından şehit kabirleri ziyaret edildi.

        Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'ndeki programda günün anlamına ilişkin konuşma yapıldı, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş şiir okudu, öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Çanakkale Zaferi" oratoryosu sahnelendi.

        Etkinliklere CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de katıldı.

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