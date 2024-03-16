Aydın filede son maçında

SULTANLARLigi'nde geçen hafta evinde 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın sezonun son haftasında Türk Hava Yolları'nın konuğu olacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak 26'ncı hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Kümede kalmayı garantiledikten sonra ligde hiçbir iddiası kalmayan 10'uncu basamaktaki Aydın temsilcisi, 4'üncü sırada yer alan iddialı rakibi karşısında prestij mücadelesi verecek. İlk yarıda iki takım arasında Aydın'da oynanan müsabakayı konuk ekip 3-1 kazanmıştı.

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