Şehit Uzman Çavuş Ercan Güven, Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

3. Ana Jet Üssü'nde düşen askeri eğitim uçağının pilotu kurtulmuş, uçağın düştüğü noktada iş makinesi kullanan bir askeri personel şehit olmuş, bir askeri personel yaralanmıştı.

Cenaze törenine; şehidin yakınları, Vali Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, askeri erkan, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Çıldır Havalimanı'na indirilen 36 yaşındaki Güven'in cenazesi, şehidin eşi Cansu, annesi Hatice, babası Yusuf Niyazi Güven, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve askeri erkan tarafından karşılandı.

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