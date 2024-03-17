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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 00:40 Güncelleme: 17.03.2024 - 00:40
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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.

        Esra Uygur idaresindeki 09 AFB 125 plakalı otomobil, Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda karşı yönden gelen sürücüsü henüz bilinmeyen 09 D 6020 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Uygur, ambulansla kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Uygur'un özel bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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