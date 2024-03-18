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        Kuşadası'nda 24 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan'a gitmek isteyen 24 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 17:40 Güncelleme: 18.03.2024 - 17:45
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        Kuşadası'nda 24 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan'a gitmek isteyen 24 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Kuşadası ilçesindeki makilikte kaçak göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Bölgede çalışma başlatan ekipler, Yunanistan'a gitmek isteyen 24 kaçak göçmen ile organizatörler M.B., O.D., E.Ş., M.G., A.B., N.Y., Y.B., M.G.'yi yakaladı. Bölgede ayrıca 2 bot, bot motoru, sürat teknesi, sürat teknesi motoru, 6 cep telefonu ve 3 otomobil ele geçirildi. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 8 organizatörün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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