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        Bakan Şimşek, Aydın'da iş insanları ile buluştu

        HAZİNEve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aydın Ticaret Odası'nda iş insanları ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 15:09 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:15
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        Bakan Şimşek, Aydın'da iş insanları ile buluştu
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        HAZİNEve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aydın Ticaret Odası'nda iş insanları ile bir araya geldi.

        Bakan Şimşek, kentteki programı kapsamında ilk olarak Aydın Valiliği'ni ziyaret etti. Şimşek'i Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş'ın yanı sıra daire amirleri karşıladı. Yöresel kıyafetli öğrencilerin çiçek verdiği Şimşek, valilik anı defterini imzalayıp, Vali Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Şimşek, ardından AK Parti Aydın İl Başkanlığı ile Aydın Ticaret Odası'na birer ziyaret gerçekleştirdi. Şimşek'i Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları karşıladı. Şimşek, Aydın Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda iş insanları ile bir araya geldi. Şimşek’in tüm programı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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