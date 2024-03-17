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        Aydın'da uluslararası dağ bisikleti yarışı düzenlendi

        Aydın'da 5 ülkeden 80 sporcunun katılımıyla uluslararası dağ bisikleti yarışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 15:11 Güncelleme: 17.03.2024 - 15:11
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        Aydın'da uluslararası dağ bisikleti yarışı düzenlendi
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        Aydın'da 5 ülkeden 80 sporcunun katılımıyla uluslararası dağ bisikleti yarışı gerçekleştirildi.

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Efeler ilçesi Balıkköy Mahallesinde düzenlenen Aydın MTB CUP C2 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı'na Türkiye, Ukrayna, Kazakistan, Meksika ve Romanya'dan 80 sporcu katıldı.

        Sporcular 4,6 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Bazı sporcular dik ve engebeli parkurdan bisikletten inerek geçmek zorunda kaldı.

        Erkeklerde birinciliği Ukraynalı Oleksandr Hudyma, ikinciliği Romanyalı Ede Karoly Molnar, üçüncülüğü Dmytro Titarenko elde etti. Kadınlarda Kazak Alina Sarkulova birinci, Kazak Tatyana Geneleva ikinci, Meksikalı Ana Ruth Clark Infante ise üçüncü oldu.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Hakan Sarızeybek, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Sporcular buradan kazandıkları puanla beraber dünya sıralamasına giriyorlar. Aynı zamanda olimpiyatlara katılmak için burada puanlar alıyorlar. O yüzden bu yarışın önemi büyük. Aydın'da bisiklet kültürünün gelişimi, bisiklet yollarımızın yapılması için bu yarışın çok önemi var." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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