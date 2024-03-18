Aydın'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'da tırla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Aydın'da tırla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, T.A. idaresindeki 09 AGA 728 plakalı tır, Yedieylül Mahallesi Batı Aydın Bulvarı'nda Vezir Dutummeri (60) idaresindeki 09 HB 697 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Dutummeri'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
T.A. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.