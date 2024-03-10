Tur otobüsünün çarptığı motosiklein sürücüsü öldü

Kaza, sabah saatlerinde Denizli-Aydın kara yolu Polis Okulu Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli yönünden Aydın istikametine gitmekte olan Satı Y. yönetimindeki 18 EA 009 plakalı tur otobüsü, Mehmet Andaç idaresindeki 09 R 265 plakalı motosiklete çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Andaç, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Andaç, burada kurtarılamadı. Satı Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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