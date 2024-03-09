Kuşadasıspor - Sivas Dört Eylül Futbol: 1-0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hattında yer alan Kuşadasıspor, evinde düşme potasındaki Sivas Dört Eylül Futbol'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü 39'uncu dakikada Malik Karaahmet kaydetti. Bu sonuçla 6 haftalık galibiyet özlemi sona eren Kuşadasıspor, 36 puana ulaştı. Sivas temsilcisi ise 15 puanda kaldı.

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