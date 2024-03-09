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        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:31 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:34
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        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        H.B. idaresindeki 09 BV 409 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi Faik Kocagöz Caddesi'nde, M.İ'nin kullandığı 09 CAK 20 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan M.İ. ve aynı araçtaki T.Ş, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza, başka bir araçtaki araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sola dönmek için manevra yapan 09 CAK 20 plakalı otomobille karşı yönden gelen otomobilin çarpışması yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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