Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kaza, başka bir araçtaki araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sola dönmek için manevra yapan 09 CAK 20 plakalı otomobille karşı yönden gelen otomobilin çarpışması yer alıyor.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.